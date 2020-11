Focar de COVID-19 la Spitalul Judetean Sibiu. Sectia de Neurologie a fost inchisa

"In cadrul Sectiei Clinice Neurologie a fost identificat un focar de infectie cu Covid -19, cu un numar de 21 de pozitivi din randul personalului medical (dintre care 4 medici rezidenti) si 12 pozitivi din randul pacientilor internati. In cadrul anchetei epidemiologice a fost testat intregul personal si toti pacientii. Sectia este in prezent inchisa si se efectueaza procedurile de dezinfectie terminala", a transmis miercuri, 11 noiembrie, Prefectura Sibiu.Personalul testat negativ se afla in autoizolare la domiciliu si va fi retestat inainte de reluarea activitatii in sectie, programata pentru 18 noiembrie.Conform sursei citate, partea de urgente neurologice se asigura la UPU, prin linii de garda,iar spitalizarea continua a pacientilor care necesita internare a fost preluata de catre Spitalul Militar.Citeste si: Oboseala in urma infectarii cu COVID-19, resimtita pana la 10 saptamani dupa vindecare (studiu)