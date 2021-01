Focar de COVID-19 la Primaria Timisoara

La Primaria Timisoara au fost depistate sase cazuri de COVID-19 care au legatura intre ele, astfel ca a fost declarat focar, iar reprezentantii DSP Timis supravegheaza evolutia acestui nou focar.Potrivit DSP Timis, in judet mai sunt active alte sase focare de COVID-19: la un Camin pentru persoane varstnice din Timisoara, unde sunt confirmate 84 de cazuri, la un Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica din localitatea Sinersig - 28 de cazuri, la un Camin privat pentru persoane varstnice din Timisoara - 21 de cazuri, la un Camin pentru persoane varstnice din Chisoda - 30 de cazuri, la o asociatie privata - 5 cazuri si la Primaria comunei Giarmata - 5 cazuri.DSP Timis a finalizat, in ultimele 24 de ore, 306 anchete epidemiologice si mai are in lucru alte 251.In judetul Timis, au fost depistate 385 de noi cazuri COVID-19, in ultimele 24 de ore, cele mai multe la Timisoara - 208. In spitale sunt internate 345 de persoane cu virusul SARS-CoV-2, din care 59 se afla pe sectiile ATI. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 10 decese in Timis.Citeste si: IPS Teodosie, la slujba de Boboteaza: "Nadajduim ca dupa aceasta sarbatoare, luand apa sfintita, sa se departeze de la noi toata boala"