Galati: Focar urias de COVID-19 la Unitatea Medico-Sociala din Ganesti. Peste 100 de infectari

Potrivit acesteia, in cadrul unitatii medicale sunt 104 cazuri de infectare cu SARS-CoV-2, dintre care un asistent medical, sapte persoane de ingrijire si 96 de beneficiari.In urma situatiei create, DSP Galati a impus carantinarea Unitatii Medico-Sociale de la Ganesti, unde sunt ingrijite persoane cu afectiuni psihiatrice.