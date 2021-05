Muncitori straini, identificati cu tulpinile indiana si britanica de COVID-19 pe doua santiere din Popesti Leordeni

Carantina pentru noua dintre angajati

Cand au fost prelevate probele

Concret, din cei 35 de cetateni , trei erau purtatori ai tulpinii britanice, alti sapte au o tulpina indiana, alta decat cea care a provocat situatia epidemiologica actuala din India.Potrivit Institutului National de Sanatate Publica, Directia de Sanatate Publica Ilfov a identificat un focar de infectie cu SARS-CoV-2 depistat la 9 cetateni din Republica India, angajati ai unei firme cu sediul in Popesti-Leordeni, ce au intrat in tara prin Punctul de Control/Trecere de Frontiera Aeroport Otopeni in data de 20.04.2021, prezentand teste RT-PCR negative. Conform unei proceduri interne a firmei , cei 9 angajati au intrat direct in carantina pentru 5 zile, urmand a fi testati preventiv inainte de a intra in comunitate. In data de 26.04.2021 au fost depistati cu SARS-CoV-2 in urma efectuarii unor teste antigen rapide.De asemenea, tot DSP Ilfov a informat ca alti 26 de cetateni straini din India, angajati ai unei alte firme care isi desfasoara activitatea in localitatea Popesti-Leordeni, au fost depistati cu SARS-CoV-2 in urma unei testari cu teste antigen rapide in zilele de 19 - 20.04.2021.Dintre cele 35 de persoane care au fost confirmate cu infectia SARS-CoV-2, in prezent se afla internate 19 persoane, dintre care 18 persoane la Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Tropicale "Victor Babes" din Bucuresti si o persoana la Institutul National de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals". Celelalte 16 persoane pozitive doar la testul rapid se afla, in continuare, in izolare in localitatea Popesti-Leordeni.In data de 30.04.2021, pacientilor internati in Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale "Victor Babes" li s-au prelevat probe pentru efectuarea testelor de screening RT-PCR si a secventierii, iar in dupa-amiaza zilei de 03/05/2021, INCDMM Cantacuzino a comunicat la INSP rezultate pozitive la secventierea pentru varianta britanica la 3 pacienti, precum si pentru o varianta indiana, alta fata de cea care a provocat situatia epidemiologica actuala din India, la alti 7 pacienti.Alti 5 pacienti au fost pozitivi pentru varianta B.1.127 care nu reprezinta o varianta ce determina ingrijorare. In 3 cazuri probele au o incarcatura virala mica neconcludenta.