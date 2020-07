Focar de infectii cu coronavirus la un spital judetean: 11 cadre medicale depistate cu COVID-19

Potrivit reprezentantilor SJU Galati, medicii infectati sunt de pe diferite sectii ale unitatii spitalicesti.Este vorba despre un medic rezident, opt asistente si doua ingrijitoare care lucrau in sectiile Cardiologie, Urologie, Oncologie si Unitatea de Primiri Urgente.In functie de evolutia focarului de coronavirus de la Spitalul Judetean Galati, conducerea unitatii si DSP vor decide zilele viitoare daca se impune testarea tuturor angajatilor din spital.La acest moment se desfasoara ancheta epidemiologica pentru a fi stabiliti contactii celor 11 cadre medicale infectate.Spitalul Judetean din Galati a fost unitate COVID pana la 1 iulie. In ultimele doua zile, unitatea a primit pacienti cu alte probleme medicale, iar bolnavii de COVID-19 au fost internati intr-un spatiu amenajat in cladirea ambulatoriului.Conform ultimei raportari la Galati, s-au inregistrat 917 cazuri de infectie cu noul coronavirus iar 89 de galateni au murit, multi dintre ei batrani de la cele doua doua mari focare de boala pe care le a avut judetul: azilul Sfantul Ilie si Azilul Sfantul Spiridon, ambele din municipiu.