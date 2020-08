Focar nou de COVID-19 la IPJ Timis

Purtatorul de cuvant al DSP Timis, Cornelia Bubatu, a declarat, vineri, ca sunt in derulare 38 de anchete epidemiologice, in timp ce noua focare COVID sunt in supraveghere epidemiologica.Focarele sunt la o unitate de procesare a carnii din Timisoara (219 cazuri confirmate), o comunitate din comuna Gottlob (11 cazuri), Sectia de Obstretica-Ginecologie a Spitalului Municipal Timisoara (patru cazuri), un centru de minori (trei cazuri), Spitalul Judetean Timisoara (21 de cazuri), doua unitati economice distincte (cu 17, respectiv opt cazuri), IPJ (10 cazuri) si zona Faget (71 de cazuri).Institutia Prefectului Timis a anuntat ca in ultimele 24 de ore au intrat in carantina 177 de persoane si in izolare 80 de persoane, in carantina institutionalizata fiind acum doua persoane.De asemenea, in acelasi interval au fost efectuate 1.699 de teste, fiind confirmati cu noul coronavirus 54 de pacienti. Vineri dimineata erau internate 214 persoane cu SARS-CoV-2, dintre care 21 sunt pe sectiile ATI.Numarul total de cadre medicale confirmate COVID-19 de la debutul pandemiei a ajuns la 170.Incepand din luna martie au fost inregistrate 91 de decese la nivelul judetului, cu doua cazuri in ultimele 24 de ore.