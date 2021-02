Focar urias de coronavirus la Colegiul Militar din Alba Iulia. Aproape 100 de elevi infectati

Din decizia Directiei de Sanatate Publica Alba, cazurile depistate la colegiul militar nu au fost incluse in calculul incidentei, anunta europafm.ro . Explicatia oferita de directorul DSP Alba, Alexandru Sinea, este aceea ca focarul e unul de tip inchis, la fel ca cele din centrele rezidentiale, unde cei pozitivi sunt carantinati in acelasi loc, fara a avea posibilitatea sa paraseasca locatia inainte de expirarea carantinei.La nivelul judetului Alba, sambata, 20 februarie, s-au raportat 107 cazuri noi, dintre care 36 sunt cele de la colegiul militar, alte 20 de persoane fiind depistate pozitiv la un camin de batrani.Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Plesa, cere autoritatilor reanalizarea modului in care se impun restrictiile pentru limitarea raspandirii virusului SARS-COV-2, astfel incat sa fie luat in calcul si numarul de teste efectuate.In opinia sa, o solutie ar fi ca in localitatile in care se realizeaza un numar mare de teste, scenariul rosu sa fie impus de la incidenta de 5 la mie, nu de la 3 la mie, cat este in prezent."Am ajuns in situatia hilara in care 'premiem' cu multa relaxare judetele care nu testeaza populatia si tinem in scenarii rosii judetele in care autoritatile isi fac treaba si testeaza masiv. Alba Iulia, oras in care autoritatile sanitare au inteles ca prin testarea in masa se poate limita raspandirea acestui virus, este aproape mereu in scenariul rosu.