Focar urias de coronavirus la un centru de recuperare pentru persoane cu boli mintale din Alba. 150 de pacienti si angajati, testati pozitiv

Este vorba despre 117 beneficiari si 33 de angajati, potrivit datelor transmise de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba. In ultimele 24 de ore au fost testate pozitiv 14 persoane.De asemenea, analizele de laborator au indicat rezultate incerte pentru un esantion de 6 persoane din zona Aiud, un esantion cu 3 salariati din zona Alba Iulia si un esantion cu 10 angajati care isi desfasoara activitatea in cadrul serviciilor de evaluare complexa.Toate persoanele a caror rezultat a fost incert se afla in izolare la domiciliu, urmand sa fie testate individual.In Alba, cifrele de miercuri, 14 octombrie, arata 2.880 persoane pozitive (plus 143 fata de ziua anterioara), 1.467 persoane vindecate, 95 decese. Marti, in Alba au fost prelucrate 1.020 de probe, (715 teste la DSP si 305 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in judet a ajuns la 88.481.In urma procedurii de testare bilunara a personalului angajat in cadrul Directiei Generale de asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba, conform programarii, ieri, au fost testati prin metoda pooling salariatii care isi desfasoara activitatea in centrele rezidentiale pentru adulti si copii din zona Blaj - 35 de salariati, zona Aiud - 26 angajati, zona Alba Iulia - 51 de angajati.Au fost recoltate probe unui numar de 19 salariati care isi desfasoara activitatea in cadrul sediului DGASPC Alba si care intra in contact cu persoanele care se prezinta la serviciile de evaluare complexa pentru copii si persoane adulte cu dizabilitati si a continuat testarea beneficiarilor si personalului de la centrul rezidential din Galda de Jos.Rezultatele primite de la Directia de Sanatate Publica Alba au fost negative pentru toti angajatii din centrele rezidentiale din zona Blaj. Analizele de laborator au indicat rezultate incerte pentru un esantion de 6 persoane din zona Aiud, un esantion cu 3 salariati din zona Alba Iulia si un esantion cu 10 angajati care isi desfasoara activitatea in cadrul serviciilor de evaluare complexa. Toate persoanele a caror rezultat a fost incert se afla in izolare la domiciliu, urmand sa fie testate individual.O persoana care isi care isi desfasoara activitatea in sediul DGASPC Alba, in urma testarii voluntare, a fost confirmata pozitiv COVID-19, desi nu a mai fost la serviciu din data de 7 octombrie 2020. De asemenea, rezultatele primite de la DSP Alba au confirmat infectarea, cu noul coronavirus COVID-19, a 13 beneficiari si a unui angajat de la Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica pentru persoane adulte cu dizabilitati Galda de Jos, numarul acestora ridicandu-se la 117 beneficiari si 33 de angajati.