Focare de coronavirus la Politia de Frontiera, OPC si un Camin de Batrani din Maramures

Purtatorul de cuvant al CJSU Maramures, Dan Buca, a transmis luni, 14 septembrie 2020, ca cinci angajati ai ITPF Sighetu Marmatiei, care au intrat in contact cu cei doi lucratori confirmati cu virsurul, au intrat in izolare la domiciliu.Totodata, potrivit purtatorului de cuvant al ITPF Sighetu Marmatiei, Iulia Stan, "La nivelul ITPF Sighetu Marmatiei, sunt implementate masurile de protectie, politistii de frontiera fiind dotati cu materiale de protectie individuala (masti, manusi, dezinfectant), periodic are loc igienizarea si dezinfectarea adecvata a tuturor incaperilor din inspectorat si ale celorlalte structuri subordonate, se pastreaza distanta fizica, iar la intrarea in serviciu are loc instruirea personalului in ce priveste masurile de prevenire a transmiterii virusului".Unul dintre cei testati pozitiv cu Covid-19 este seful sectorului Politiei de Frontiera Viseu de Sus.De asemenea, in cazul salariatului de la Oficiul pentru Protectia Consumatorului - directorul institutiei, acesta a fost internat pentru a urma un tratament medical la Spitalul de Boli Infectioase din municipiul Baia Mare.In ce priveste cele noua persoane confirmate cu Covid-19 din cadrul Caminului pentru Persoane Varstnice din orasul Baia Sprie, acestea sunt beneficiari ai serviciilor de asistenta sociala si au fost mutate si izolate in cadrul centrului rezidential si beneficiaza de asistenta medicala zilnica, asigurata de personal medical, in colaborare permanenta cu medicii epidemiologi din cadrul Directiei de Sanatate Publica Maramures, contactii directi fiind carantinati.In context, Directia de Sanatate Publica Maramures a dispus efectuarea dezinfectiei si au fost luate toate masurile de protectie individuala. De asemenea, se efectueaza ancheta epidemiologica in acest caz.