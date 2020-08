Focare de COVID-19 in cinci centre rezidentiale ale DGASPC Valcea. La Centrul Zatreni sunt 109 cazuri pozitive

Potrivit unui comunicat de presa al Prefecturii Valcea, cele cinci unitati ale DGASPC unde exista focare de COVID-19 sunt Centrul Zatreni - 109 cazuri pozitive, Centrul Bistrita - 64 cazuri pozitive, Centrul Lungesti - 21 cazuri pozitive, Centrul Nicolae Balcescu - 9 cazuri pozitive si Centrul de recuperare si reabilitare Babeni - 10 cazuri pozitive."De la debutul pandemiei si pana astazi, pe teritoriul judetului Valcea au fost confirmate 607 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus , iar 18 au decedat. Ultimul deces datorat infectiei cu SARS-CoV-2 a fost inregistrat la o persoana internata in sectia ATI a Spitalului Judetean de Urgenta Valcea cu multiple afectiuni. De asemenea, pana acum, un numar de 406 persoane au fost internate in spital si 191 s-au externat.In momentul de fata, in judet exista cinci focare de COVID-19 in centre rezidentiale apartinand DGASPC. Din cele 10 cazuri pozitive la testarea SARS-CoV-2 din cadrul Centrului de recuperare si reabilitare Babeni, sase sunt beneficiari si patru personal medico-sanitar, de ingrijire si auxiliar", se arata in comunicatul de presa.Aceeasi sursa precizeaza ca, sambata, a fost efectuata ancheta epidemiologica pentru doi angajati cu test pozitiv din cadrul unei institutii de cultura din judet.In Valcea, in prezent, 383 de persoane se afla in carantina la domiciliu sau la locatia declarata.