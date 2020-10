Focare de COVID-19 in doua spitale si la un centru pentru persoane varstnice din Iasi

Directia de Sanatate Publica Iasi a transmis ca cinci cadre medicale de la Spitalul Clinic de Urgenta "Sf. Spiridon" Iasi - Unitatea de Transfuzii Sanguine au fost diagnosticate cu COVID-19.Cazurilor confirmate au fost izolate la domiciliu, s-a facut dezinfectia spatiilor unitatii si s-a reinstruit personalul privind regulile de igiena personala si cu portul echipamentului de protectie.Un alt focar a fost inregistrat la Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Cuza Voda" - Laboratorul de Analize Medicalem, unde sunt cinci cadre medicale confirmate cu COVID-19. Si aceste cazuri confirmate sunt in izolare la domiciliu si s-au luat masuri la fel ca si la "Sf. Spiridon".Un focar urias a fost depistat la Casa de Batrani si Bolnavi Papa Ioan Paul al II-lea. Aici sunt 63 de cazuri, dintre care 26 de salariati si 37 de beneficiari. In aceasta situatie, toate cazurile sunt izolate in centru.