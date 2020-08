Focare de COVID-19 la doua unitati de asistenta medico-sociala din Iasi

Focarele se inregistreaza la Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Raducaneni si la Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Bivolari, cele doua centre fiind in subordinea Consiliului Judetean Iasi.La UAMS Raducaneni au fost declarate pozitive 26 de persoane (20 de beneficiari si sase salariati), in timp ce pentru alte 40 de persoane rezultatele testelor vor fi disponibile ulterior.La UAMS Bivolari au fost declarate pozitive 17 persoane, respectiv 14 beneficiari si trei salariati. Au mai fost testate la acest centru 12 persoane, rezultatele urmand a fi cunoscute, cel mai probabil, in cursul serii de vineri."Cu exceptia a doi beneficiari de la UAMS Raducaneni si trei beneficiari de la UAMS Bivolari care au fost internati in spital, toate celelalte persoane infectate sunt asimptomatice si stau in carantina in ambele unitati, iar toti pacientii sunt ingrijiti de personalul medical si monitorizati de un medic infectionist. Sunt in curs anchete epidemiologice in fiecare caz in parte", au precizat reprezentantii DSP Iasi.