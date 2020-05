Focarul de coronavirus de la Maternitatea Odobescu din Timisoara a fost stins

Ziare.

com

"Avand in vedere ca in intervalul de 14 zile de la raportarea ultimului pacient depistat pozitiv pentru infectia cu SARS CoV-2, nu s-au mai inregistrat noi cazuri cu aceasta patologie, Directia de Sanatate Publica a Judetului Timis a declarat stins focarul epidemiologic din cadrul Clinicii de Obstetrica-Ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, incepand cu data de 11.05.2020. Precizam faptul ca unitatile sanitare cu paturi raman sub atenta monitorizare a Directiei de Sanatate Publica a Judetului Timis", se arata intr-un comunicat de presa, de marti, al DSP Timis.La sfarsitul lunii martie, Maternitatea Odobescu avea primele cazuri de imbolnavire cu coronavirus in randul personalului si al pacientelor internate. Atunci, managerul de la acea vreme, Olimpia Oprea, a impus carantina in spital, masura ridicata de sefa Directiei de Sanatate Publica de atunci, la doar o zi distanta.Intre timp, atat conducerea Spitalului Municipal, cat si cea a Directiei de Sanatate Publica au fost schimbate.Potrivit DSP Timis, pana la aceasta data, 312 persoane din judetul Timis au fost externate de la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babes" Timisoara, 1 persoana de la Spitalului Municipal "Dr. Teodor Andrei" Lugoj si 14 persoane de la Maternitatea Bega, dupa ce au trecut printr-o dubla testare la interval de 24 de ore, cu rezultat negativ.De la debutul situatiei epidemiologice actuale si pana in prezent, 37 de persoane din judetul Timis au decedat, fiind pozitive pentru infectia cu SARS-CoV-2.Potrivit celei mai recente raportari, in judetul Timis, de la debutul pandemiei de coronavirus, au fost inregistrate 472. Niciun caz nou nu a fost raportat in ultimele 24 de ore.