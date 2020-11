Vesti bune: masca de protectie in timpul exercitiilor fizice nu afecteaza plamanii

Cercetatorii au dorit sa lamureasca o data pentru totdeauna daca purtatul mastii sanitare face sau nu mai dificil respiratul in timpul efortului fizic intens, cand plamanii au nevoie de mai mult aer.Astfel, au efectuat o noua analiza a efectelor mastilor asupra sistemului cardiorespirator (inima, vase de sange si plamani), in timpul activitatii fizice, si rezultatele sugereaza ca majoritatea oamenilor ar trebui sa poata respira bine cu o masca in timpul exercitiilor."S-ar putea percepe ca un efort mai mare, dar efectele mastii asupra respiratiei, asupra oxigenului si dioxidului de carbon din sange sau a altor parametri fiziologici sunt mici, adesea prea mici pentru a putea fi detectate", spune dr. Susan Hopkins de la Universitatea din California San Diego (UCSD).In noul studiu, Hopkins si colegii sai au analizat literatura stiintifica existenta, privind efectele diferitelor masti asupra raspunsului cardiorespirator in timpul activitatii fizice, luand in considerare zeci de studii diferite si diferite tipuri de masti - masti din panza, masti chirurgicale, masti N95 si masti pentru uz industrial, noteaza Science Alert Oamenii de stiinta spun ca dovezile actuale sugereaza ca mastile purtate de oameni sanatosi in timpul antrenamentelor nu par sa aiba un impact semnificativ asupra functiei pulmonare si asupra aportului de oxigen, in ciuda rezistentei minime pe care o opun fluxului de aer.Pe scurt, folosirea unei masti in timpul efortului fizic nu este asociata cu probleme de respiratie, concluzioneaza cercetatorii. Cu toate acestea, dispneea (respiratia dificila) si alte forme de disconfort pot creste atunci cand oamenii poarta masca de protectie in timp ce fac miscare, mai ales daca nu sunt obisnuiti cu purtatul mastii."Purtarea unei masti poate fi inconfortabila si poate genera o crestere minuscula a efortului de a respira. S-ar putea sa inspirati din nou aer cald, usor imbogatit cu CO2. Si, pe masura ce continuati exercitiile fizice, va puteti infierbanta si transpira pe sub masca. Dar acestea sunt perceptii senzoriale. Functia cardiopulmonara nu are de suferit, la persoanele sanatoase", spune Hopkins.