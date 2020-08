FOTO Cea mai scumpa masca din lume, din aur si cu diamante incrustate, creata de un bijutier israelian

Masca din aur alb de 18 karate va fi decorata cu 3.600 de diamante albe si negre si va avea filtre N99, la cererea cumparatorului, a spus designerul Isaac Levy.Levy, care detine compania Yvel, a mai declarat ca acesta a avut doua cerinte: sa fie gata pana la finalul anului si sa fie cea mai scumpa din lume.Ultima conditie, a afirmat el, "a fost cel mai usor de indeplinit".Creatorul nu a divulgat identitatea cumparatorului, insa a spus ca este vorba despre un om de afaceri chinez care traieste in Statele Unite.Excentrica masca va cantari 270 de grame, de aproximativ o suta de ori mai mult decat una chirurgicala obisnuita.Avand in vedere criza mondiala si faptul ca somajul este in crestere in tot mai multe tari, Levy aspus ca este foarte multumit de oportunitate."Sunt fericit ca aceasta masca a oferit suficienta munca pentru angajatii nostri", a spus el din atelierul deschis in apropiere de Ierusalim.