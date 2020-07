FOTO. Imagini impresionante de la pelerinajul din acest an de la Mecca. Musulmanii stau la distanta unul de altul si nu au voie sa atinga Kabaa

Doar 1.000 de musulmani au fost selectati pentru marele pelerinaj.In mici grupuri avand fiecare cate un ghid, credinciosii au inceput ritualurile pelerinajului inconjurand de sapte ori Kabaa, cel mai sfant loc al islamului, in sensul contrar acelor de ceasornic si situata in centrul Marii Moschei de la Mecca.Purtand masti si respectand distanta fizica, pelerinii au facut ocolul in sir indian in jurul constructiei cubice spre care se intorc cu fata toti musulmanii atunci cand se roaga, sub ochiul vigilent al politistilor si agentilor de paza.Doar o mie de pelerini rezidenti in regat sunt autorizati anul acesta la marele eveniment religios.Credinciosii musulmani selectionati pentru hajj (pelerinajul pe care orice credincios musulman trebuie sa-l indeplineasca macar o data in viata, daca are mijloacele necesare - n.r.) au inceput miercuri marele pelerinaj care se desfasoara anul acesta in format foarte restrans si in mijlocul unor norme sanitare sporite in contextul pandemiei de coronavirus Purtand masti si respectand distanta fizica, pelerinii au facut ocolul in sir indian in jurul constructiei cubice spre care se intorc cu fata toti musulmanii atunci cand se roaga, sub ochiul vigilent al politistilor si agentilor de paza.