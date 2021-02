Franta a depasit pragul de doua milioane de vaccinari anti- COVID

Din 26 decembrie, au fost efectuate 1.864.932 de injectii cu prima doza de vaccin si 247.260 de rapeluri, specifica DGS intr-un comunicat de presa.In ultimele 24 de ore, au fost efectuate 21.169 de injectii suplimentare, precum si 13.986 de rapeluri in toata tara, in conditiile in care de sambata a inceput administrarea vaccinului AstraZeneca in Franta.Primele 100 de doze ale vaccinului AstraZeneca au fost administrate angajatilor din sanatate, programati sa se vaccineze, sambata la centrul de vaccinare al spitalului Edouard-Herriot din Lyon.In conformitate cu recomandarile Autoritatii Nationale pentru Sanatate din Franta, acest vaccin nu se administreaza persoanelor cu varsta peste 65 de ani. Serul este rezervat mai intai lucratorilor din domeniile sanatatii si asistentei sociale, mentioneaza Le Figaro.