Franta a raportat un record halucinant de imbolnaviri cu COVID-19: 32.427 de cazuri noi intr-un interval de 24 de ore

Incepand de sambata, Guvernul francez a impus in regiunea Paris si in alte opt zone metropolitane restrictii privind circulatia pe timp de noapte, incepand de la ora 9 seara, pana la sase dimineata, pe durata a patru saptamani.Numarul de cazuri anuntate sambata este unul record, potrivit The Guardian.84 de departamente sunt in situatie ridicata de vulnerabilitate, in timp ce pentru 16 aceasta este moderata, iar pentru un departament, vulnerabilitatea este redusa.De asemenea, conform datelor Agentiei de Sanatate Publica din Franta, 1269 de persoane au fost internate la Terapie Intensiva in ultima saptamana.In total, in Franta au fost inregistrate 33.392 de decese, din care 90 in ultimele 24 de ore.