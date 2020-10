Autoritate medicala: "Franta trebuie sa accepte o noua carantina la scara nationala"

Presedintele francez Emmanuel Macron urmeaza sa se adreseze natiunii miercuri seara, printr-un discurs televizat. Guvernul sau are in vedere reintroducerea carantinei generale incepand de la miezul noptii, insa cu prevederi ceva mai flexibile decat cea din primavara, a dezvaluit televiziunea de stiri BFM TV.Spre deosebire de masurile impuse timp de doua luni incepand de la jumatatea lui martie, scolile ar putea ramane deschise. Pe de alta parte, interdictiile de deplasare pentru populatie ar putea fi mai stricte.Deja, in marile orase din Franta, inclusiv la Paris, circulatia intre orele 21 si 6 este interzisa de doua saptamani, insa epidemia continua sa se intensifice. Conform datelor oficiale, marti s-au raportat 523 de decese si 33.417 cazuri noi intr-un interval de 24 de ore.Pana acum, in Franta s-au confirmat 1.198.695 de cazuri de COVID-19, din care 35.541 mortale.