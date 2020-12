Inalta Autoritate franceza a Sanatatii autorizeaza vaccinul Pfizer BioNTech. Cand incepe campania de vaccinare

"Strategia prioritizarii" anuntate - inceperea vaccinarii cu populatiile cu cel mai mare risc al unor forme grave si al celor mai expuse persoane la riscul infectarii - ramane valabila cu privire la acest vaccin - denumit Comirnaty - se arata in avizul HAS, ultima etapa de reglementare inaintea lansarii campaniei de vaccinare duminica."Confirmam ca acest prim vaccin are un loc in strategia vaccinarii, atat in privinta eficientei sale, cat si a profilului sau al tlerantei, o veste excelenta", a anuntat intr-o conferinta de presa online presedintele HAS Dominique Le Guludec."Modelizarile matematice pe care le-am realizat sustin strategia vaccinarii cu prioritate" a rezidentilor azilurilor de batrani si a personalului cu risc care lucreaza in ele, adica a celor "care au cel mai important beneficiu individual de pe urma acestei vaccinari".Vaccinul Pfizer-BioNTech a dovedit o eficienta "importanta" in impiedicarea imbolnavirii de covid-19, insa "pentru moment nu avem informatii despre impactul acestui vaccin asupra transmiterii virusului", a subliniat presedinta Comisiei tehnice a vaccinarii din cadrul HAS Elisabeth Bouvet.Campania vaccinarii in Franta incepe duminica si are ca principal obiectiv o "reducere a mortalitatii si a formelor grave" ale covid-19 si "apararea sistemului sanatatii din Franta", a subliniat ea.Citeste si: MAE: Testele COVID-19 pentru transportatorii care trec din Marea Britanie in Franta sunt gratuite