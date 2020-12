Franta incepe campania de vaccinare contra COVID-19 in mai putin de o saptamana. Cine sunt primii care se vor vaccina

Programul francez de vaccinare va debuta cu membrii cei mai vulnerabili ai populatiei, cum sunt varstnicii, a mentionat Veran.El a mai afirmat, intr-o emisiune pe postul de radio Europe 1, ca actualele vaccinuri dezvoltate pentru a combate pandemia de COVID-19 ar trebui sa fie eficiente si impotriva noii tulpine a noului coronavirus descoperita recent in Marea Britanie si din cauza careia numeroase tari au blocat intrarile dinspre Regatul Unit."Teoretic, nu exista motive sa se creada ca vaccinul nu ar fi eficient", intrucat boala ramane aceeasi, a spus Veran.Potrivit ministrului francez, este "complet posibil" ca aceasta tulpina sa circule deja in Franta, desi nu a fost detectata pana acum in urma testelor.Citeste si: Femeia care a starnit revolta societatii civile: "Barbati din Romania se simteau cu musca pe caciula si racneau la mine in zeci de comentarii sa imi tin gura"