Franta intra in carantina totala. Anuntul a fost facut de presedintele Macron

Emmanuel Macron a spus ca tara risca "sa fie coplesita de un al doilea val al pandemiei care, cu siguranta, va fi mai dur decat primul", potrivit BBC.Macron a subliniat insa ca alte tari europene, precum Spania, Irlanda si Olanda, au luat masuri "mai dure si mai devreme decat ale noastre". "Scolile vor ramane deschise, munca va putea continua, centrele pentru varstnici vor putea fi vizitate. La fel ca in primavara, veti putea iesi din case pentru a merge la lucru, pentru a merge la medic, pentru a oferi asistenta unui apropiat, pentru a merge la cursuri sau pentru a lua aer in apropiere de casa", a spus el.Acesta a daugat ca oamenii vor fi nevoiti sa completeze o declaratie pentru a justifica parasirea locuintei, asa cum s-a intamplat si in luna martie.Citeste si: