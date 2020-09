Franta: Record de cazuri noi COVID-19 in 24 de ore. Au murit peste 100 de persoane

Circa 3.626 de bolnavi de COVID-19 au fost spitalizati in ultimele sapte zile, cu 403 mai multi decat numarul anuntat in ajun, dintre care 571 la reanimare, a anuntat serviciul public de sanatate.In schimb, rata de pozitivare (proportia persoanelor pozitive in raport cu numarul total de persoane testate) a ramas stabila, la 5,4%.De la inceputul pandemiei, cel putin 31.249 de decese legate de COVID-19 au fost inregistrate in Franta, dintre care 20.689 in mediul spitalicesc.