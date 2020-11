Franta sacrifica 1.000 de nurci, dupa ce noul coronavirus a fost depistat la o ferma

"S-a ordonat sacrificarea tuturor celor 1.000 de animale aflate la ferma si eliminarea produselor legate de acestea", se arata intr-un comunicat al ministerelor Agriculturii, Sanatatii si Tranzitiei Ecologice.Din cele patru ferme de nurci din tara, una nu a raportat cazuri, iar "la ultimele doua analizele sunt in curs de desfasurare", se indica in acelasi document.Rezultate sunt asteptate pe parcursul saptamanii viitoare.Mai multe tari europene - in principal Danemarca, dar si Olanda, Suedia si Grecia - au raportat deja contaminari la fermele de nurci. Cazuri izolate au fost detectate si in Italia, Spania si SUA.