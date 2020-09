FSLI: Scolile se vor inchide, iar cursurile vor avea loc in scenariul rosu, online

"Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant atrage atentia tuturor institutiilor statului responsabile cu buna desfasurare a procesului instructiv-educativ din unitatile de invatamant din Romania ca riscam sa ajungem intr-un blocaj! Explozia cazurilor de imbolnaviri cu noul coronavirus inregistrate in tot mai multe scoli din Romania ne aduce in fata unei situatii pe care guvernantii ar fi trebuit sa o anticipeze: scolile se vor inchide, iar cursurile vor avea loc in scenariul rosu, respectiv in mediul online.Din pacate, insa nici la aceasta ora, dupa prima saptamana din noul an scolar, unitatile de invatamant nu au fost dotate cu infrastructura necesara: lipsesc din multe localitati tabletele pentru elevi si cadre didactice, precum si conexiunea la internet a scolilor. In aceste conditii cursurile nu pot avea loc, iar elevilor li se incalca un drept fundamental, acela de a beneficia de acces la educatie", se arata in comunicatului remis de FSLI.Mai mult, organizatia apreciaza ca sute de mii de elevi sunt in pericol sa nu poata participa la cursurile online."Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant considera ca in absenta unui program national guvernamental, prin care sa se asigure echipamente elevilor si cadrelor didactice, sute de mii de elevi nu vor avea posibilitatea sa participe la scoala online. Speranta ca autoritatile locale vor asigura aceste echipamente este desarta, pentru ca putine sunt cele care au fondurile necesare, iar varianta ca unitatile de invatamant sa faca proiecte, prin care sa achizitioneze echipamente, este si ea utopica. Atragem atentia si asupra faptului ca in alte tari, precum Germania, cursurile au fost reluate in conditii bune, datorita aplicarii unui sistem de testare COVID-19 la nivelul unitatilor de invatamant. In acest fel au fost depistate cazurile de persoane bolnave si izolate de restul populatiei scolare", se precizeaza in comunicatul FSLI.Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant solicita implicarea Guvernului pentru rezolvarea scaparilor legislative din cauza carora profesorii si elevii pot deveni victime ale coronavirusului.