Fumatorii fac forme grave de COVID-19. Un barbat care a fumat 25 de ani a scapat ca prin minune de coronavirus: "Nu mai aveam sanse de viata"

485 de pacienti erau internati vineri, 4 septembrie, la ATI. Medicii sunt coplesiti si cu greu mai fac fata valului de pacienti infectati cu SARS-Cov-2. Printre comorbiditatile care agraveaza evolutia COVID-19 se numara si dependenta de fumat.Reporterii Pro TV au stat de vorba cu un barbat care a fumat vreme de 25 de ani si care s-a infectat cu coronavirus. Stefan Danci a stat doua saptamani in coma. "Nu mai aveam sanse de viata, dar sa ma vad mergand. Am fost in perioada aia de nu stiu daca aveam 30% din capacitatea plamanilor.", a spus barbatul.Dr. Monica Marc, medic pneumolog la Spitalul de Boli Infectioase Timisoara, vorbeste despre efectele virusului asupra fumatorilor. "Da o bronhoconstrictie la pacient. Practic, plamanul isi pierde mijloacele de aparare", a spus medicul pentru Pro TV In cazul infectiei, partile sistemului imunitar care reactioneaza primele se numesc macrofage. Fumatorii care locuiesc in orase foarte poluate si cei care au in case sobe cu lemne isi maresc numarul acestor celule imunitare de 10 ori. Dar "macrofagul devine inactiv si e prima celula care intervine in apararea plamanului. Este, practic, ineficienta", a explicat dr. Beatrice Mahler, pentru sursa citata.Medicii sustin ca e vital pentru pacientii recuperati dupa COVID-19 sa renunte la fumat. "Pacientii cu afectare moderat-severa pulmonara raman cu niste leziuni fibrotice, care nu se sterg de pe o zi pe alta", spune Dr. Monica Marc.Pacientii pot beneficia de medicamente pentru a renunta la fumat prin programul Ministerului Sanatatii "Stop fumat".