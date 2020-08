Functionar public membru al PSD, protest vulgar fata de restrictiile impuse de guvern. Masca cu inscrisul mitocanesc, purtata la supermarket

Catalin Nadabaica este casier in cadrul Primariei Valea Lupului, simpatizant al Partidului Social Democrat, dupa cum reiese din postarile sale pe Facebook . Astfel ca, pe 3 august, pe o postare setata "public", Nadabaica a dezvaluit ca nu este de acord cu modul in care Guvernul PNL a gestionat situatia cauzata de pandemia cu coronavirus Mai precis, Nabadaica s-a declarat nemultumit de purtarea mastii. Ca forma de protest, Nadabaica a povestit ca a scris cu markerul pe o masca mesajul "Iohannis, sa-mi sugi p***", dupa care a mers cu acea masca pe fata intr-un supermarket.Nadabaica a fost angajat ca muncitor necalificat in cadrul Primariei Valea Lupului, in prezent, casier, potrivit primarului comunei, Dumitru Mihailuc. Contactat de "Adevarul", Mihailuc a precizat ca nu stie despre mesajul postat de angajatul sau, insa a subliniat ca "ce face fiecare pe pagina lui, e treaba lui".Primarul Mihailuc a mai precizat si ca in timpul programului, angajatii Primariei Valea Lupului nu au voie sa foloseasca retelele sociale. "Nu pot sa comentez ce a postat deoarece nu stiu despre ce este vorba", a spus Mihailuc. Acesta conduce una dintre cele mai bogate comune din judetul Iasi, situata la doar cativa kilometri de Iasi.Mai multi cetateni din Valea Lupului se plang de comportamentul mitocanesc al functionarului primariei, care i-ar fi amenintat cu moartea pentru mesajele critice scrise pe o pagina de Facebook: