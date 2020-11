Liderii statelor din G20 promit o distribuire echitabila a vaccinurilor impotriva COVID-19 in lume

''Am mobilizat resurse pentru a raspunde nevoilor de finantare imediate in domeniul sanatatii mondiale in scopul sustinerii cercetarii, dezvoltarii, fabricarii si distribuirii de diagnostice, tratamente si vaccinuri sigure si eficiente contra COVID-19'', au sustinut liderii tarilor G20 in declaratia finala a unui summit organizat sambata si duminica de Arabia Saudita prin videoconferinta.In contextul in care tarile cele mai bogate isi planifica programe de vaccinare, SUA intentionand sa lanseze o astfel de campanie la inceputul lunii decembrie, expertii au avertizat ca tarile in curs de dezvoltare intampina obstacole care ar putea priva numeroase persoane de prima protectie contra SARS-CoV-2.Astfel, s-au inmultit apelurile ca G20 sa contribuie la acoperirea unui deficit de finantare de 4,5 miliarde dolari in cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii pentru a garanta accesul tuturor la teste, tratamente si vaccinuri.