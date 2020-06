G4Media: Cine este investitorul imobiliar canadian de la care Ministerul Sanatatii cumpara 115 milioane de masti medicale

Ziare.

Ajuns in Romania cu 20 de ani in urma, Michael Danny Topolinski reprezinta in acte offshore-urile si SRL-urile care au speculat imobiliar terenurile unor foste companii de stat bucurestene, ca Vulcan, Dacia Textila si Aversa. Numai din vanzarea a jumatate din terenul de la Vulcan (5,2 hectare), Topolinski a scos o suma de 23 de milioane de euro, mai arata sursa citata.Acum, firma lui, Naguma Medical Supply, este selectata de Ministerului Sanatatii pentru achizitia a 115 milioane de masti faciale.Una dintre conditiile desemnarii castigatorului, cu o pondere de 30%, este aceea ca mastile sa fie predate intr-o saptamana. Conditie indeplinita doar de Topolinski, care a achizitionat si adus peste o suta de milioane de masti in Romania, inca din aprilie.Firma care vinde mastile, Naguma Medical Supply srl, e o fosta societate imobiliara (Naguma Property srl), care si-a schimbat denumirea si obiectul de activitate in aprilie 2020,Firmele si banii lui Topolinski se pierd prin offshore-uri din Cipru, mare parte din firmele sale din Romania au actionariat ascuns. In plus, canadianul a folosit mai multe companii de tip casuta postala.