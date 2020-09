Gabriel Diaconu, despre numarul record de cazuri noi COVID- 19: "E foarte usor sa ajungi de la 2.000 de cazuri/ 24 de ore la 5.000, si apoi 10.000 de cazuri"

"Vreau sa lamuresc situatia la care ne uitam, dar mai ales ce urmeaza sa se intample.Infectiile, in comunitate, nu au un punct clar de transmitere. Poate sa fie X-ulescu, poate sa fie o suprafata contaminata pe care ai pus mana si nu te-ai spalat dupa aia, poate fi o bruma de jeg atmosferic cu care te-ai intalnit. Ai putine bariere in fata cauzei infectiei, recte noul corona. Ele scad pericolul, nu il inlatura. Si - studii mai recente arata - infectiile luate de catre cei care totusi au purtat masca tind sa fie mai degraba usoare si medii, decat medii/severe. Nu e adevar cioplit in piatra. E ceea ce stim la acest moment.Pe masura ce temperatura scade, intram intr-un anotimp cu circulatie a altor patogeni care cauzeaza pneumonii comunitare, respectiv infectii respiratorii. Dintre ei, gripa este probabil cel mai important. Gripa are aceeasi preventie ca si COVID-19, doar ca beneficiaza si de vaccin.Vaccinati-va. In acele cateva cazuri de supra-infectie COVID/gripa deja documentate in Romania, sfarsitul a fost nefast pentru pacient. Adica a murit.Epidemia de COVID-19 va continua, atat in Romania cat si in restul Europei, si pe Glob, probabil pana in 2023 - 2024 cel mai devreme. Daca am lasa-o in plata ei, asa cum s-a intamplat in varii comunitati unde serviciile medicale erau putine, sau inaccesibile, un prim pasaj al virusului va fi lasat in urma sute de mii de morti , dar si imunitate de grup pentru cei inzestrati cu forme de rezistenta la infectie.Efortul nostru, al societatii, nu ne cumpara viata. Ne cumpara timp. Timp pana la o campanie de imunizare in masa, prin vaccin, pe de o parte. Ea ar putea asigura aceeasi imunitate de grup cel mai probabil prin eforturi succesive, probabil in sezoane succesive. La nivelul Romaniei asta va insemna peste 12 - 15 milioane de persoane care sa primeasca vaccin. Doar 10% din necesarul de doze a fost, deocamdata, rezervat de autoritatile sanitare, pentru un prim efort - care ar putea veni cel mai devreme in primavara - vara anului viitor.Deci peste 6 - 8 luni. Aceste 6 - 8 luni fac diferenta dintre viata si moarte pentru aceia mai vulnerabili dintre noi. Si cum ne purtam in urmatoarea jumatate de an face o diferenta si pentru tot personalul medical implicat,Pentru personalul de ingrijire din caminele de batrani,Pentru personalul didactic din scolile unde merg copiii nostri,Pentru inclusiv unii dintre noi care, fara sa stim, ducem povara unei mosteniri genetice de la parinti care, in caz ca ne vom imbolnavi, ne afecteaza sansa de a supravietui. Ma refer spre exemplu la cei cu probleme de coagulare, diverse anemii altfel inocente, cei care au alergii pentru care ocazional au nevoie de cortizon si altele, si altele.Trebuie ca pe multi ii contrariaza, ii infurie si ii demoralizeaza faptul ca, desi au grija de ei, si se supun recomandarilor oficiale, numarul de infectii tot creste in loc sa scada.Lor le spun sa fie realisti. Numarul de infectii TREBUIE sa creasca, aceasta este progresia oricarei boli infectioase transmisibile intr-o comunitate. Transmisibilitatea spune ca, la un virus cu R0 de 2.5 ca noul coronavirus, bolnavul X infecteaza intre doua si alte trei persoane.Dar daca intr-o comunitate de 100.000 de oameni exista 100 de bolnavi, adica 1:1000 au boala, acesti 100 de bolnavi nu vor infecta 250 de oameni. Ei vor infecta, functie si de alti factori, intre 250 si 2500, poate mai multi, intr-un interval de timp.Timpul poate fi de cateva zile, sau cateva saptamani sau luni. Spre deosebire de un foc de padure, "focarele" de coronavirus nu se sting. Ele doar coboara inapoi in subteran, dar ulterior reapar.Un focar oriunde e un focar pretutindeni.Sa pastram, in urmatoarele 6 - 8 luni, un echilibru al pandemiei de corona in Romania, devreme ce astazi am avut 2000 de cazuri nou diagnosticate, cere masuri drastice.Pe care sa le luam toti, dar autoritatea in primul rand. E foarte usor sa ajungi de la 2000 de cazuri/24 de ore la 5000, si apoi 10.000 de cazuri, pe parcursul a doar doua saptamani sau chiar mai putin.Aceasta nu este o dezbatere. Aceasta este stiinta, matematica pura. Singurul lucru care poate influenta cifrele este controlul comportamentului populatiei din punct de vedere sanitar.Cat de mult imbratiseaza oamenii aceste practici va face diferenta dintre o infrangere dramatica, si un iad cum nu l-am cunoscut sanitar, social si economic,Sau o forma de rezistenta indarjita a noastra, a romanilor, pentru suficient timp pana cand noi arme pot fi puse in slujba oamenilor intr-un razboi inegal, feroce si fara reguli.Intr-un razboi soldatul stie ca merge cu arma la el, si poate va muri pe front. Dar lupta ca familia lui, copiii lui, sa fie departe de campul de lupta. Intr-o pandemie, campul de lupta este si casa ta, si strada ta, si nu-ti iarta nici copiii, nici batranii.Pandemia este un razboi in timp ce pace, si toti suntem combatanti.Stiu ca increderea in autoritati a fost slabita. Stiu si ca dupa mai bine de 6 luni de la primul caz de coronavirus in Romania, suntem slabiti, multi au simptome de anxietate, insomnie, unii au fost deja afectati cat priveste accesul lor la servicii medicale pentru alte probleme. Stiu, poate mai bine decat multi, ce inseamna asta. Ca medic, dar si ca om.Continui sa-mi tratez pacientii, stiu ca asta ma expune suplimentar. Continui sa-mi sprijin colegii care lucreaza in spitale COVID. Cei mai vulnerabili, in perioada asta, sunt cei din sectiile de ATI, care au vazut deja mult si pentru care indiferenta sociala creeaza presiune psihologica suplimentara.Nu pot cere cuiva sa urmeze lucrurile pe care le-am spus aici, pe care le scriu. Rugati-va carei divinitati credeti voi ca va asculta pentru unele dintre zilele care vin. Macar de v-o raspunde, dar sigur o sa intrebe: pai bine, mai crestine, dar tu n-ai bagat de seama? Chiar n-ai stiut nimic? Dar cand ti-au spus oamenii aia, cand ti-au tot explicat, tie unde ti-a fost capul", a scris acesta pe pagina lui de Facebook