Un medic cere ca Romania sa intre in lockdown: "Lantul acesta de infectari este tot mai mare"

"In acest moment, in conditiile in care lucrurile sunt inca sub control, ar trebui luata o masura drastica si inchis tot pentru a incerca sa rupem lantul acesta de infectari care este tot mai mare.Nu il vom elimina total, dar il vom diminua in asemenea masura incat sa-l putem iar controla pentru o perioada de 3-4-5 luni, dupa care lockdown din nou. Asta ar trebui sa facem, fiindca altceva nu avem. E ceva ce ar trebui facut in mod obligatoriu. Cel putin in Marea Britanie au loc aceste lockdown-uri prin care isi aduc gradul de infectiozitate a bolii in parametri pe care ii pot ei gestiona. Asta trebuie sa facem pana va aparea vaccinul si se poate face o imunizare in masa a populatiei. Trebuie sa incercam sa supravietuim pana atunci. Acum ar trebui sa ne gandim la ce este bine si nu la ce ne aduce intr-o situatie favorabila in ochii electoratului", declara Gabriel Lazany, potrivit timponline.ro