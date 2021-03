Galati si Braila, in scenariul rosu. Se inchid restaurantele, cafenelele si barurile

Municipiul Braila intra in scenariul rosu

"Incepand cu data de 22 martie, municipiul Galati intra in scenariul rosu, avand o rata de infectare de 3,17 la mia de locuitori. Astfel, incepand cu data de 22 martie, ora 00:00, pentru unitatea administrativ-teritoriala Galati, unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mare de 3/ 1.000 de locuitori, se vor aplica, pentru o perioada de 14 zile, masurile prevazute in Hotararea de Guvern nr. 293 din 10 martie 2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 14 martie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19", se arata in hotararea CJSU Galati citata de Agerpres.In consecinta, se interzice desfasurarea de activitati cu publicul in cadrul cinematografelor, institutiilor de spectacole si/ sau concerte, restaurantelor si cafenelelor, barurilor, cluburilor si discotecilor, salilor cu jocuri de noroc, toate aflate in interiorul cladirilor.De asemenea, se interzice organizarea de evenimente private (nunti, botezuri, mese festive, etc.) in spatii inchise si deschise. Prepararea, comercializarea si consumul produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice sunt permise doar in spatiile special destinate dispuse in exteriorul cladirilor, in aer liber, cu asigurarea unei distante de minimum doi metri intre mese si participarea a maximum 6 persoane la o masa, daca sunt din familii diferite, si cu respectarea masurilor de protectie sanitara stabilite.Raman in continuare valabile restrictiile impuse la nivel national, cum ar fi inchiderea magazinelor la ora 21:00, restrictii de circulatie dupa ora 22:00, masca obligatorie in spatiile deschise si inchise. In judetul Galati, din 65 de localitati cinci sunt in scenariul rosu, 12 in cel galben, dar sunt si 10 localitati cu rata de infectare zero la mia de locuitori.Municipiul Braila intra in scenariul rosu, dupa ce incidenta cazurilor de coronavirus a depasit 3 la mia de locuitori. In acelasi scenariu intra si localitatea Varsatura.Prefectul judetului Braila, Nicusor Ciocan, a anuntat pe Facebook ca municipiul Braila intra in scenariul rosu."O veste trista pentru braileni, pe 20 martie incidenta raportata la nivelul municipiului Braila este de 3,05 la 1000 locuitori. A fost intocmit proiectul de Hotarare a Comitetului Judetean de Situatii de Urgenta Braila din data de 20.03.2021, acesta urmeaza procedura legala de vot din partea membrilor comisiei, urmand ca duminica sa fie emis si ordinul. In aceeasi situatie este si localitatea Varsatura, si aceasta intrand in scenariul rosu..." a scris prefectul de Braila.Sambata, Braila a inregistrat 96 de cazuri noi de coronavis si 2 decese in randul persoanelor infectate. De la debutul pandemiei, 10.487 de braileni s-au infectat iar 522 au decedat.Peste 25.500 de braileni s-au vaccinat anti coronavirus pana acum.