Galati: A fost instituita carantina zonala a comunitatii in comuna Ivesti, pentru 14 zile

Potrivit sursei citate, zona de carantina a comunitatii este cuprinsa intre strazile Vasile Alecsandri, Victor Ioan Popa si str. Padurii aferente DJ 254 (str. Blajerii de Sus) din comuna Ivesti, judetul Galati si este instituita incepand din 13 octombrie, ora 5,00, pentru 14 zile.In zona de carantina mentionata se aplica in mod corespunzator toate interdictiile si restrictiile stabilite in perioada starii de alerta, prevazute in Legea nr. 55 din 15 mai privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile ulterioare si respectiv H.G. nr. 782 din 14 septembrie privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 15 septembrie, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificata si completata cu Hotararea de Guvern nr. 841 din 8 octombrie 2020.In zona se stabilesc rute ocolitoare, dupa cum urmeaza: D.J. 255 Izvoarele - Slobozia Conachi - Pechea - iesire D.J. 251 - Costache Negri - Cudalbi - iesire D.J. 254 - Grivita; D.J. 253 Umbraresti intersectie cu D.J. 254 B - Grivita.Totodata, in zona de carantina se instituie urmatoarele masuri obligatorii:- in toate spatiile publice, atat cele interioare cat si cele exterioare este obligatorie purtarea mastii de protectie astfel incat sa acopere nasul si gura;- intrarea-iesirea persoanelor si vehiculelor in/din localitatea aflata in carantina se va efectua doar prin filtrele instituite de fortele de ordine din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;- se interzice cu desavarsire deplasarea persoanelor aflate in izolare / carantina in afara domiciliului, resedintei, ori adresei declarate pentru izolare/carantina in comuna Ivesti;- se interzice circulatia persoanelor si a vehiculelor in intervalul orar 22,00 - 6,00;- exceptie fac bolnavii cronici aflati in evidentele unitatilor sanitare, femeile gravide, urgentele medicale;- se permite deplasarea pentru aprovizionare cu marfa a operatorilor economici de pe raza comunei carantinate in intervalul orar 6,00 - 22,00 pe baza declaratiei pe proprie raspundere;- se interzice intrarea in zona carantinata a operatorilor economici ce desfasoara activitati de curierat si care livreaza/preiau comenzi la/de la cetatenii unitatii administrative-teritoriala carantinate; in acest caz, predarea-preluarea coletelor se va efectua in zonele unde sunt amplasate filtrele structurilor Ministerului Afacerilor Interne.