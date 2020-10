Galati: Procesiunile in spatii deschise si intrunirile culturale, stiintifice, sportive si de divertisment in spatii inchise, interzise in judet

De asemenea, la nivelul judetului Galati, activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor si rugaciunilor colective, se vor desfasura in interiorul si/sau in afara lacasurilor de cult, cu respectarea regulilor de protectie sanitara, iar organizarea de procesiuni si/sau pelerinaje religioase este permisa numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau resedinta in localitatea unde se desfasoara respectiva activitate.Pentru prevenirea raspandirii infectiilor cu SARS-CoV-2, in judetul Galati, in perioada starii de alerta, se interzic efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii ocazionale, precum si suplimentarea unor curse regulate, potrivit reglementarilor in vigoare, in scopul participarii la procesiunile si/sau pelerinajele religioase catre locurile unde se desfasoara aceste activitati.