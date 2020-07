Galati: Purtarea mastii devine obligatorie in intervalul 16.00 - 23.00 pe faleza Dunarii si in parcuri. Ce au mai decis autoritatile

Astfel, galatenii vor fi obligati sa poarte masca daca se plimba pe faleza inferioara sau pe faleza superioara, daca sunt in parcuri, pe strada Brailei si in celelalte locuri de promenada ale orasului. In aceste zone purtarea mastii de protectie este obligatorie in intervalul orar 16.00 - 23.00. De asemenea, purtarea mastii va fi obligatorie in cele 5 piete principale din Galati, in intervalul orar 7.00-18.00. In Talciocul din Galati, purtarea mastii de protectie este obligatorie in intervalul orar 07.00 - 13.00.In statiile de transport in comun, galatenii vor fi obligati sa poarte masca de protectie intre orele 07.00-22.00.In judetul Galati, joi s-au inregistrat 64 de cazuri noi de coronavirus , ajungand la un total de 2072 de cazuri, dintre care 1082 de persoane s-au vindecat iar 116 au decedat. In cel mai mare focar din judetul Galati, Spitalul Judetean Sfantul Andrei, numarul angajatilor contaminati a ajuns joi la 186, dintre care 106 s-au vindecat fara a reveni insa cu totii la serviciu.