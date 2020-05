Galati: Un barbat cu COVID-19 in stare foarte grava si-a revenit, dupa ce a primit plasma de la o persoana vindecata

Ziare.

Barbatul a primit plasma de la pacienti vindecati dupa ce familia sa a facut apel pe Facebook si doi soti care au invins boala au mers sa doneze.Doar femeia a putut dona, avand grupa sanguina compatibila cu a pacientului, transmite TVR 1 "In urma testarilor consecutive pentru virus, pacientul a fost negativat, dar ramane in continuare sub supraveghere medicala", a declarat dr Ionut Banesanu, purtator de cuvant al Spitalului de Urgenta Galati.Tratamentul a avut succes, insa boala a lasat sechele, multe organe fiind foarte afectate."Faptul ca a iesit negativ la COVID-19 e un lucru bun, dar nu inseamna ca am scapat pentru ca apar sechelele ce au ramas", a spus sora pacientului.Medicii spun ca un numar mare de galateni vindecati se prezinta sa doneze plasma. Camelia Stoichescu, directorul Centrului de Transfuzii Galati, a relatat ca pana acum acum facut 12 prelevari.