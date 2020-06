GCS: 3.531 de romani din diaspora, confirmati cu Covid-19

Ziare.

com

Din cei 3.531 de cetateni romani confirmati ca fiind infectati cu SARS-CoV-2, 1.885 sunt in Italia, 561 in Spania, 107 in Franta, 817 in Germania, 97 in Marea Britanie, 28 in Olanda, 2 in Namibia, 3 in SUA, 6 in Austria, 3 in Belgia, 6 in Japonia, 2 in Indonezia, 2 in Elvetia, 2 in Turcia, 2 in Islanda si cate unul in Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Emiratele Arabe Unite, Malta, Brazilia si Suedia.De la inceputul pandemiei si pana la acest moment, 115 cetateni romani aflati in strainatate au murit: 31 in Italia, 19 in Franta, 43 in Marea Britanie, 9 in Spania, 7 in Germania, 2 in Belgia, unul in Suedia, unul in Elvetia, unul in SUA si unul in Brazilia.Dintre cetatenii romani confirmati cu noul coronavirus, 29 au fost declarati vindecati: 9 in Germania, 10 in Franta, 6 in Japonia, 2 in Indonezia, unul in Luxemburg si unul in Tunisia, mai precizeaza GCS.