GCS: Numarul romanilor din strainatate infectati cu noul coronavirus a ramas la 7.036

Conform sursei citate, dintre cei 7.036 de cetateni romani din strainatate confirmati ca fiind infectati cu SARS-CoV-2, 1.938 sunt in Italia, 1.283 in Spania, 167 in Marea Britanie, 125 in Franta, 3.085 in Germania, 93 in Grecia, 49 in Danemarca, 36 in Ungaria, 28 in Olanda, 2 in Namibia, 4 in SUA, 4 in Suedia, 123 in Austria, 22 in Belgia, 6 in Japonia, 2 in Indonezia, 11 in Elvetia, 3 in Turcia, 2 in Islanda, 2 in Belarus, 2 in Bulgaria, 10 in Cipru, 2 in India, 2 in Ucraina, 8 in Emiratele Arabe Unite, 12 in Republica Moldova, 2 in Muntenegru si cate unul in Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Malta, Brazilia, Kazakhstan, Republica Congo, Qatar, Vatican, Portugalia, Egipt si Federatia Rusa.De la inceputul epidemiei de COVID-19 si pana in prezent, au murit 128 de cetateni romani aflati in strainatate infectati cu noul coronavirus: 33 in Italia, 19 in Franta, 43 in Marea Britanie, 11 in Spania, 14 in Germania, 2 in Belgia si cate unul in Suedia, Elvetia, SUA, Brazilia, Republica Congo si Grecia.Dintre cetatenii romani confirmati cu infectie cu noul coronavirus, 798 au fost declarati vindecati: 677 in Germania, 90 in Grecia, 18 in Franta, 6 in Japonia, 2 in Indonezia, 2 in Namibia, unul in Luxemburg, unul in Tunisia si unul in Argentina.Cetatenii romanii aflati in strainatate pot solicita informatii despre prevenirea si combaterea virusului la linia special dedicata lor +4021.320.20.20.Pana pe 17 decembrie, au fost raportate 15.130.100 de cazuri in UE/SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elvetia, Andorra. Cele mai multe cazuri au fost inregistrate in Franta, Regatul Unit, Italia, Spania si Germania.Potrivit GCS, incepand cu 15 decembrie, CEPCB a intrerupt publicarea datelor privind numarul cazurilor confirmate si numarul cetatenilor decedati, atat in UE/SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elvetia, Andorra, cat si la nivel global. Aceste raportari sunt actualizate saptamanal.Datele publicate de catre Johns Hopkins, care vizeaza numarul cetatenilor vindecati, continua sa fie actualizate zilnic.La nivel mondial, pana la data de referinta, 42.690.706 de persoane au fost declarate vindecate.