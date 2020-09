Generalul-maior (r) Petrisor Mandu a murit infectat cu coronavirus, la doua zile dupa ce sotia sa s-a stins tot din cauza COVID-19

Inclus in Enciclopedia personalitatilor

Mesajele de condoleante

Petrisor Mandu a fost General-maior al MApN, Doctor in Stiinte Militare si in Management. De asemenea, era profesor universitar in cadrul Universitatii Transilvania, din Brasov, potrivit Antena 3. La Universitatea Transilvania din Brasov preda cursurile:Managementul riscului; Riscuri si securitatea afacerilor internationale; Managementul crizelor sau Geopolitica.De asemenea, generalul Mandu a fost inclus in Enciclopedia personalitatilor societatii contemporane "Who's who in Romania", Editie Princeps, din 2002.Acesta avea o bogata experienta manageriala fiind Rector al Institutului Militar Gen. Bungescu si Rector al Academiei Fortelor Aeriene.Prietenii au transmis mai multe mesaje de condoleante pe retelele de socializare."E greu sa crezi ca asa oameni frumosi si puternici pleaca in lumea vesnica pe neasteptate. Dumnezeu sa-i odihneasca in pace. O viata au stat unul langa celalalt, s-au iubit si tot impreuna au plecat . Durerea in sufletul celor dragi ramane pentru totdeauna. Dumnezeu sa va odihneasca in pace! Acolo sus printre stele sa aveti grija unul de celalalt cum a-ti avut si aici pe pamant. Prea devreme a-ti plecat.""Drum lin printre stele alaturi de Doamna vietii!l Nu va vom uita niciodata! Odihneasca vesnica!""Dumnezeu sa-l odihneasca! Neasteptata si trista veste, pierderea unui spirit deosebit, o minte luminata...condoleante familiei greu incercate!"