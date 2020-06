Germania: 120 de persoane infectate cu coronavirus, intr-un complex de imobile din Gottingen

Ziare.

com

"In contextul informatiilor aparute in presa locala referitoare la depistarea unor cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV2 intr-un complex de imobile din orasul Gottingen / Niedersachsen, Ambasada Romaniei la Berlin s-a autosesizat si a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile locale competente in vederea obtinerii de informatii cu privire la situatia prezentata, numarul de cetateni romani afectati, starea de sanatate a acestora, precum si masurile dispuse de autoritati in acest context", a transmis, luni, MAE.Astfel, din datele preliminare obtinute de reprezentantii misiunii diplomatice, in urma campaniei de testare derulata in zona respectiva de catre autoritatile locale, au fost identificate 120 de persoane infectate cu COVID-19, procedurile de verificare si testare a tuturor persoanelor care locuiesc in complexul respectiv fiind in curs de desfasurare."In acest context, intregul complex a fost plasat in carantina pentru o perioada de 7 zile, aceasta masura putand fi restransa ulterior la anumite locuinte, in functie de evolutia starii de sanatate a persoanelor testate, autoritatile locale precizand ca persoanele cu rezultate negative la doua testari succesive vor putea parasi zona de carantina, cu respectarea anumitor conditii", a precizat MAE.De asemenea, a fost stabilit un sistem de furnizare a alimentelor si a produselor de stricta necesitate pentru persoanele aflate in zona de carantina, fiind oferite, in mod gratuit, din donatii, doua mese pe zi si alte bunuri de stricta necesitate. Totodata, in complex au fost operationalizate un punct medical mobil si un centru de informare pentru rezidenti."Cu referire la incidentele dintre rezidenti si fortele de ordine prezente la fata locului, MAE precizeaza ca, potrivit informatiilor comunicate de autoritatile germane, o parte dintre persoanele supuse masurii carantinei au incercat sa paraseasca zona, acestea fiind oprite de autoritatile de ordine publica prezente la fata locului. Totodata, reprezentantii Autoritatii de Sanatate au informat ca, la acest moment, nu sunt disponibile date cu privire la identitatea si cetatenia persoanelor infectate, fiind prioritare demersurile de reducere a riscului de propagare a infectiei", a explicat MAE.Potrivit sursei citate, Ambasada Romaniei la Berlin mentine dialogul cu autoritatile locale si este pregatita sa acorde asistenta consulara conform competentelor legale si cu stricta respectare a masurilor adoptate de statul de resedinta in contextul pandemiei de COVID-19.