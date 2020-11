Germania a incheiat un acord pentru achizitia a 5 milioane de doze dintr-un vaccin contra COVID-19 aflat in dezvoltare

Vorbind la o conferinta de presa dupa ce a vizitat instalatiile acestei companii, ministrul german a amintit ca vaccinurile sunt ''cheia pentru a iesi din aceasta pandemie'' si s-a declarat ''mandru'' ca exista trei companii germane - BioNTech, Curevac si IDT - care dezvolta ''vaccinuri promitatoare''.Compania IDT, in care guvernul german a investit 113 milioane de euro pentru activitati de cercetare, a semnalat ca ''a gasit o solutie pentru aceasta criza'' si ''joaca in liga mondiala a dezvoltarii si productiei unui vaccin''.Potrivit vicepresedintelui pentru dezvoltare al IDT, Andreas Neubert, aceasta societate farmaceutica estimeaza ca spre sfarsitul anului 2021 va putea solicita autorizarea vaccinului sau vectorial impotriva COVID-19, cu conditia trecerii cu succes a celor trei faze de teste clinice.Pentru a garanta o capacitate de productie suficienta, guvernul de la Berlin va suplimenta cu 30 de milioane de euro finantarea oferita acestei companii pentru a-si extinde instalatiile, aceasta suma fiind, conform declaratiei ministrului german al sanatatii, ''bani bine investiti'' si ''o investitie de viitor''.Pe de alta parte, el si-a reafirmat convingerea ca Germania va putea incepe vaccinarea impotriva COVID-19 cel mai tarziu la inceputul anului viitor si ca disponibilitatea populatiei de a se vaccina va creste odata ce va fi depasita aceasta ''iarna dificila''.Vaccinul dezvoltat de IDT in cooperare cu Centrul german pentru cercetarea bolilor infectioase (DZIF) este primul vaccin de tip vectorial impotriva COVID-19 care a primit in Germania autorizatia de incepere a fazei intai a studiilor clinice.In acest tip de vaccin informatia genetica pentru proteina ''spike'' a virusului SARS-CoV-2 a fost incorporata in informatia genetica a virusului modificat al variolei (MVA), care este inofensiv. Odata injectat, vectorul viral MVA prevazut cu informatia genetica a virusului SARS-CoV-2 nu se poate multiplica in corpul uman, intrucat recunoaste sistemul imunologic al proteinei spike si declanseaza astfel un raspuns imunitar.Obiectivul acestui vaccin este formarea unor anticorpi prin citokine si celule imunitare (celule T) pentru o protectie permanenta impotriva virusului SARS-CoV-2.Citeste si: Cand vor ajunge in Italia primele doze de vaccin anti-COVID-19: "Vaccinarea masiva se va face prin persuasiune"