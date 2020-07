Germania: Ancheta penala impotriva conducerii abatorului Toennies, focar de coronavirus

Ancheta se va concentra asupra managementului, dupa ce initial s-a deschis un dosar in rem pentru vatamare corporala din culpa si incalcarea legii de protectie impotriva infectiilor, in vigoare in contextul epidemiei.La abatorul Toennies din Rheda-Wiedenbruck, din landul german Renania de Nord-Westphalia, sunt angajati multi muncitori straini, in special est-europeni, printre care si romani. Focarul de coronavirus a aparut la jumatatea lui iunie si a obligat autoritatile sa reintroduca masuri de izolare pentru mii de locuitori din regiune. Abatorul a fost inchis timp de trei saptamani, inainte sa se permita reluarea treptata a activitatii, incepand cu partea administrativa.Ulterior, procuratura a primit peste 50 de plangeri penale.Managementul Toennies a insistat in mod repetat ca colaboreaza cu echipa de anchetatori, compusa in prezent din cinci politisti.Saptamana trecuta, in urma unei inspectii a conditiilor de cazare pentru majoritatea angajatilor est-europeni ai abatorului s-au consemnat, potrivit ministrului sanatatii landului, aproape 1900 de deficiente. S-au constatat supraaglomerare, mucegai, pericol de cadere, scurgeri la acoperisuri, instalatii sanitare "catastrofale", nereguli privind prevenirea incendiilor si lipsa dezinfectantului.