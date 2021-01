Germania anunta un prim caz suspect de infectare cu mutatia braziliana a coronavirusului

Scad cazurile de COVID-19

Pacientul infectat cu mutatia braziliana a coronavirusului a aterizat joi pe aeroportul din Frankfurt, venind din Brazilia, si este asimptomatic. Inca nu a fost finalizata secventierea genomului, care va confirma daca intr-adevar este vorba despre o infectare cu aceasta tulpina.Cancelarul german Angela Merkel a cerut joi ca toate eforturile sa se concentreze pe evitarea raspandirii mutatiilor coronavirusului SARS-CoV-2, pentru a se evita un al treilea val epidemic, si a insistat ca orice decizie de reactivare a vietii publice trebuie luata cu mare atentie.Ea a calificat drept o "veste buna" ca in Germania "in sfarsit" numarul noilor cazuri de COVID-19 incepe sa scada, dar cel al deceselor ramane foarte ridicat si a atentionat din nou ca raspandirea mutatiilor mai contagioase poate agrava si mai mult situatia, la fel ca in Marea Britanie, unde spitalele sunt coplesite.Germania a inregistrat in ultimele 24 de ore 859 de decese asociate COVID-19 si 17.862 de noi infectari confirmate.Cele trei mutatii ale coronavirusului SARS-CoV-2 detectate in Marea Britanie, Africa de Sud si Brazilia implica un risc foarte ridicat pentru Europa, intrucat ele sporesc transmisibilitatea virusului, a avertizat de asemenea joi Centrul European pentru Controlul Bolilor (ECDC), care indeamna statele UE sa impuna restrictii antiepidemice mai stricte, nicidecum sa le relaxeze, sa intensifice testarea si mai ales activitatea de secventiere pentru a identifica noile mutatii.