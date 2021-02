Masuri anti-pandemie in Europa. Germania a inchis partial granitele cu Cehia si o regiune din Austria

O mie de politisti au fost mobilizati pentru a asigura controalele de frontiera , ceea ce aminteste de masurile stricte luate in primele luni ale pandemiei de majoritatea tarilor europene.La punctul Kiefersfelden din sudul Bavariei, in ciuda temperaturilor scazute (de pana la -15 grade Celsius), scrie The Guardian, politistii opresc fiecare vehicul care vine din Austria.In conformitate cu noile reguli , in vigoare pana pe 17 februarie, doar rezidentilor germani si non-germani le este permis sa intre in tara, iar ei trebuie sa prezinte un test Covid-19 cu rezultat negativ.Exista si exceptii - in cazul lucratorilor esentiali din sectoare precum Sanatatea si Transporturile si in cazul urgentelor umanitare, a transmis Ministerul german de Interne.De la inceputul pandemiei, Germania a inregistrat peste 2,34 de milioane de cazuri de Covid-19 si 64.990 de decese asociate, potrivit datelor Universitatii Johns Hopkins.Pe 22 ianuarie, Germania a anuntat dete ctarea unui prim caz suspect de infectare cu varianta braziliana a coronavirusului SARS-CoV-2, dupa descoperirea altor cazuri de infectare cu alte doua mutatii recent identificate - britanica si sud-africana -, a caror trasatura comuna pare sa fie capacitatea mai ridicata transmitere a virusului, relateaza agentia EFE.