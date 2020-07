Germania intentioneaza sa faca teste gratuite tuturor cetatenilor intorsi in tara din zonele de risc

Obligatia de testare este inca in studiu, dar persoanele care au calatorit intr-o zona de risc, la care se incadreaza in prezent 130 de tari, trebuie sa se izoleze 14 zile sau pana la obtinerea unui rezultat negativ, a explicat Dilek Kalayci, ministrul sanatatii din landul Berlin.Calatorii veniti din alte tari se vor putea testa gratuit in aceste centre, de la aeroport sau din alte locuri.Desi Germania a fost pana acum una dintre tarile din Europa care a facut fata cu succes noului coronavirus , oficialii se tem de un al doilea val adus in tara de calatorii plecati in concediu.Atentia este orientata in primul rand asupra plajelor de pe litoralul mediteranean, adulat de milioane de germani care isi fac aici concediul in fiecare an, in special in Mallorca."Consideram ca exista un risc ridicat de a importa lanturi de infectare", a dezvaluit Dilek Kalayci in cadrul unei teleconferinte cu omologii sai din alte landuri."De aceea am decis ca acelor calatori care revin din tarile de risc sa li se propuna sa se testeze" si ca "in aeroporturi sa fie infiintate centre de testare", a adaugat ea."Calatorii care vin din tari care nu sunt in zone de risc vor putea sa se testeze si ei, iar toate aceste teste vor fi gratuite", a mai spus Dilek Kalayci.Fezabilitatea juridica a unei obligatii de testare "trebuie sa fie studiata", a mai spus ministrul sanatatii din capitala germana.Printre cele 130 de tari aflate in zone de risc identificate de institutul Robert Koch, autoritatea federala epidemiologica si de supraveghere sanitara, se afla in prezent SUA, Brazilia, Argentina, Israel si Rusia.La jumatatea lui iulie, Germania si-a consolidat arsenalul pentru a se pregati de un varf de contaminare si intentioneaza sa ia in special masuri de izolare mai aspre, dar localizate, informeaza AFP, citat de AGERPRES