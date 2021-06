Comisia Europeana sugereaza Germaniei sa testeze si sa plaseze in carantina persoanele venite din Portugalia, nu sa interzica deplasarile

Executivul comunitar a confirmat ca, in virtutea intelegerii la nivelul UE pentru aplicarea de la 1 iulie a certificatului sanitar european, Germania a informat Bruxellesul ca in prezent considera Portugalia drept "zona cu variante de virus" si ca prin urmare doreste sa activeze frana de urgenta ce permite restrictionarea libertatii de circulatie pentru a preveni raspandirea COVID-19.Dar, adauga Comisia Europeana, restrictiile severe asupra calatoriilor catre si dinspre Portugalia anuntate de Berlin "nu par sa fie deplin aliniate" recomandarilor menite sa faciliteze calatoriile in blocul comunitar vara aceasta.Varianta indiana a coronavirusului (varianta Delta) a devenit predominanta si in Portugalia, astfel ca Germania a interzis practic toate sosirile dinspre aceasta tara, pe care a inclus-o pe lista tarilor cu risc epidemiologic.Guvernul portughez a anuntat joi inchiderea perimetrala a zonei metropolitane a capitalei Lisabona si interzicerea intrarilor si iesirilor din aceasta zona la sfarsit de saptamana, din cauza relansarii pandemiei si prevalentei variantei Delta (varianta indiana) in aceasta regiune.