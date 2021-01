Germania raporteaza aproape 1.000 de decese cauzate de COVID-19 in ultimele 24 de ore

Numarul total al contagierilor la declansarea pandemiei a ajuns la 2.052.028, iar cel al mortilor la 47.622, dintre care 989 intr-o singura zi.Numarul maxim al contagierilor s-a inregistrat la 18 decembrie, cu 33.777 noi infectii, iar cel al deceselor la 14 ianuarie, cu 1.244 de morti in 24 de ore.Aproximativ 1.716.200 de persoane au fost declarate vindecate iar cazurile active se cifreaza la 302.326, potrivit estimarilor RKI.In ansamblul tarii, incidenta acumulata in ultimele 7 zile a ajuns la 131,5 cazuri la 100.000 de locuitori, iar numarul infectiilor inr-o singura saptamana la 109.365.Numarul pacientilor cu COVID-19 din unitatile de terapie intensiva era luni de 5.003 - cu 32 in plus - dintre care 2.869 - mai mult cu 57 % - au nevoie de respiratie asistata, potrivit datelor Asociatiei Interdisciplinare pentru Medicina Intensiva si de Urgenta (DIVI).Intr-o singura zi s-au inregistrat 547 noi internari de pacienti cu COVID-19 la ATI, in timp ce alti 515 au iesit de la terapia intensiva, potrivit RKI.Din 26 decembrie, numarul persoanelor din Germania care au primit deja prima doza de vaccin impotriva COVID-19 a ajuns la 1.139.297, reprezentand 1,4 % din populatia, iar alte 6.581 de persoane au primit si a doua doza de vaccin (rapel).In tara continua sa fie inchise, de la mijlocul lunii decembrie, scolile si centrele comerciale neesentiale. Raman de asemenea inchise activitatile din sectorul de agrement, cultura si gastronomie, dupa masurile de restrictie impuse la inceputul lunii noiembrie.CITESTE SI: Cati romani s-au inscris la vaccinare incepand cu 15 ianuarie. "51% sunt in varsta de peste 65 de ani"