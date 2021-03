Germania restrictioneaza utilizarea vaccinului AstraZeneca la persoanele in varsta de peste 60 de ani

Cei cu varsta sub 60 de ani care doresc sa se vaccineze vor putea totusi sa decida acest lucru, dar numai dupa ''consultarea unui medic specialist in vaccinare (...) si o analiza personalizata a riscurilor'', au indicat ministrii din cele 16 landuri germane si din ministrul federal, potrivit unui comunicat difuzat la incheierea reuniunii.Pentru cei cu varsta sub 60 de ani care au fost vaccinati deja cu o prima doza din acest vaccin pot opta : fie sa li se administreze o a doua doza, fie sa astepte recomandarea comisiei de vaccinare (STIKO) programata la sfarsitul lunii aprilie.Cancelarul german Angela Merkel si ministrul Sanatatii Jens Spahn urmeaza sa tina o conferinta de presa pe aceasta tema.