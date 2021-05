Germania a reusit sa controleze al treilea val al pandemiei de COVID-19. Cifre sunt in scadere de peste o saptamana

Institutul Robert Koch (RKI) de virologie a informat ca in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 18.935 noi cazuri de coronavirus si 232 de morti Cifra este net inferioara celei raportate sambata trecuta (23.392 de cazuri si 286 de morti) si celei de vinerea aceasta (24.329 de contagieri, 306 decese).Astfel, incidenta acumulata in ultimele sapte zile in ansamblul tarii a scazut pana la 148,6 de cazuri la 100.000 de locuitori, desi cu mari diferente regionale (exista cinci districte cu peste 300 de cazuri si unul cu peste 400).Aceasta incidenta contrasteaza cu cele 153,4 de cazuri inregistrate vineri si cele 164,4 de sambata 24 aprilie.Totusi, Germania este departe de a putea angaja o retragere progresiva a restrictiilor din viata publica si activitatea economica, multe in vigoare din noiembrie.La sfarsitul lunii aprilie a fost adoptata "frana federala de urgenta" impotriva celui de-al treilea val al pandemiei, un instrument federal ce obliga aplicarea automata a unui pachet de masuri anti-pandemie - ce include interdictia de circulatie nocturna - in toate districtele care depasesc incidenta de peste 100 de cazuri la 100.000 de locuitori.In total, Germania a inregistrat 3.400.532 de cazuri - dintre care 3.012.100 considerate vindecate - si 83.082 de decese de COVID-19.Potrivit Ministerului Sanatatii, 26,9 % din populatie (22,4 de milioane de persoane) a primit cel putin o doza de vaccin anti-COVID-19, iar 7,7 % (6,4 milioane) a completat deja procesul de imunizare.