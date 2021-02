SONDAJ Germanii nu cred in promisiunea guvernului de a vaccina toti doritorii pana in septembrie

Promisiunile guvernului

Conform unui sondaj YouGov realizat la comanda dpa intre 3 si 5 februarie, doar 26% dintre intervievati cred ca guvernul isi va respecta promisiunea, 57% sunt de parere contrara, iar 17% nu au dat un raspuns.Cancelarul Angela Merkel a spus in mod repetat ca Germania planuieste sa le ofere, pana la 21 septembrie, un vaccin tuturor adultilor care vor dori sa se imunizeze.Chiar si sustinatorii cancelarului sunt sceptici: 47% dintre respondentii care voteaza pentru Uniunea Crestin-Democrata (CDU) sau Uniunea Crestin-Sociala (CSU) nu cred ca va exista posibilitatea vaccinarii oricui va dori pana la acea data.Doar 38% sunt de parere ca aceasta tinta va fi atinsa.Votantii altor partide sunt chiar mai putin convinsi: numai 37% dintre cei ai Verzilor, 32% dintre cei ai social-democratilor si 27% dintre ai Partidului Liber Democrat spun ca obiectivul va fi atins.Dintre votantii partidului Die Linke, stanga radicala, numai 22% au fost de aceasta parere, iar dintre cei ai formatiunii de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), doar 12%.Potrivit sondajului, 19% dintre respondenti cred ca de vina pentru intarzierile in livrarea vaccinurilor este guvernul german, 17% arata spre Uniunea Europeana, 11% ii acuza pe producatori. Dintre cei 2.077 de participanti la sondaj, 33% spun ca vina apartine in mod egal guvernului german, UE si producatorilor de vaccinuri, iar restul nu au putut oferi un raspuns.